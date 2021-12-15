Ачинск, Красноярский край, 15 декабря, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Подозреваемая в краже из банка 23 млн рублей кассир из Ачинска Красноярского края рассказала что ее шантажировали. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Так, на допросе женщина сообщила, что все деньги она отдала злоумышленникам, но описать их не смогла. В настоящее время показания задержанной проверяют.

Сейчас подозреваемся находится в изоляторе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кассир одного из банков в городе Ачинске Красноярского края пришла в полицию после того, как похитила более 20 млн рублей.

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