Чад, 15 декабря, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Чадский военнослужащий пропал без вести в результате столкновения между вооруженными силами Центральноафриканской Республики (ЦАР) и повстанцами. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

(сс) hdptcar Вооруженный человек. ЦАР

Боевые действия произошли на севере ЦАР вблизи границы с Чадом. Военные подразделения национальных войск ЦАР при поддержке инструкторов российской частной военной компании «Вагнер» атаковали опорный пункт боевиков, располагающийся к югу от пограничного города Моисала в Чаде.

Между центральноафриканскими войсками и повстанцами произошла перестрелка. Согласно данным официальных источников из Нджамены, чадский солдат все еще не найден. По словам официального представителя чадского правительства Абдерахмана Куламаллаха, не было отмечено ни одного человека, пересекавшего южную границу Чада.

Это второй случай пропажи военнослужащих вооруженных сил Чада. Военная операция ЦАР против повстанческих сил уже привела к гибели шести чадских солдат с мая этого года.