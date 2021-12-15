Берлин, 15 декабря, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе встречи со своим шведским коллегой 14 декабря призвала придать «новый импульс» ядерному разоружению посредством пересмотра договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщило немецкое агентство DW.

Германия и Швеция объединились, чтобы найти способы заставить мировые ядерные державы двигаться в направлении разоружения. С этой целью министры иностранных дел двух стран встретились в Стокгольме, чтобы наметить дальнейшие действия в преддверии предстоящей конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Бербок провела переговоры со своей шведской коллегой Энн Линде в рамках Стокгольмской инициативы, включающей 16 стран, стремящихся избавиться от ядерного оружия.

«Наша общая цель ясна: мир, свободный от атомного оружия», — заявила Бербок во время пресс-конференции с Линде.

Немецкий дипломат отметила, что движение по разоружению «срочно нуждается в новом импульсе», пообещав при этом, что Европа сыграет ключевую роль в построении безопасного мира.

Бербок подтвердила, что новая правящая коалиция Германии намерена присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия (AVV) в качестве государства-наблюдателя. Она также сообщила, что важно использовать существующие международные механизмы и институты не только для обсуждений, но и для достижения конкретных целей.

«Мы не можем позволить себе еще одну обзорную конференцию без ощутимых результатов», — заявила глава МИД ФРГ.