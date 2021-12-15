Москва, , 12:56 — REGNUM Получать заработную плату по «чёрной» или «серой» схеме готовы 40% жителей России. Согласны трудится только за «белую» зарплату 36%, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Зарплата в конверте 40.мвд.рф

По сравнению с декабрём 2020 года, число согласных на «чёрные» зарплаты снизилось на 4% — с 44% до 40%. Максимальным число согласных на работу с зарплатой в конверте зафиксировано в 2009-м — 60%, минимальным — в апреле 2021 года (36%).

Чаще других на «чёрную» или «серую» зарплату согласны мужчины (46%) и люди старше 45 лет (44%). Реже всех — женщины и люди с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц (по 35%).

Опрос проведён 6—13 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 419 населённых пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, в апреле 2020 года в России из-за режима самоизоляции по коронавирусу, число согласных получать «чёрную» зарплату выросло до 46%.

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