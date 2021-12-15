Москва, 15 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В декабре завершился четвертый карьерный сезон олимпиады «Я — профессионал». На протяжении нескольких месяцев дипломанты состязаний могли воспользоваться возможностями олимпиадного Центра развития карьеры, в том числе получили доступ к стажировкам от крупнейших российских работодателей. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

АНО «Россия — страна возможностей» Летние стажировки

Ежегодно дипломанты Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» получают доступ к базе карьерных предложений от компаний-партнеров олимпиады, среди которых лучшие работодатели России. 1 декабря завершился очередной карьерный сезон «Я — профи».

«В этом году число стажерских позиций, предложенных партнерами олимпиады, выросло в 3 раза. На карьерном портале было представлено 1 195 вакансий от 202 компаний. А всего партнерами-работодателями олимпиады выступают уже более 500 компаний. Это показывает рост интереса бизнеса к дипломантам проекта, что для нас очень важно. Ведь олимпиада задумывалась в том числе как возможность соединить талантливых молодых специалистов и работодателей и позволить студентам еще в вузе начать карьеру, а компаниям — найти перспективных профессионалов. Эта работа является ключевым звеном подготовки молодых специалистов к выходу на рынок труда, и она проводится круглый год, а в будущем будет наращивать аудиторию и форматы», — отметил директор по развитию олимпиады «Я — профессионал» Матвей Навдаев.

Он также добавил, что чаще всего работодатели искали специалистов следующих направлений: «Программирование и информационные технологии», «Программная инженерия», «Экономика», «Менеджмент», «Искусственный интеллект», «Машиностроение».

С этого года успешные участники «Я — профи» получили возможность проходить отбор на стажировки в течение двух лет после получения диплома олимпиады. Студенты активно пользовались этим нововведением: 70% заявок на стажировки поступили от дипломантов третьего сезона олимпиады, проводившегося в 2019/2020 учебном году. Выросла доля вакансий и в регионах — с 53 до 61%. Также возросло количество удаленных стажировок, что позволяет студентам получать опыт работы в крупнейших компаниях, находясь в родном регионе и не беспокоясь о переезде.

«Центр развития карьеры олимпиады — это отличная возможность для студентов не только получить свою первую работу в ведущей компании, но и научиться составлять резюме, развивать навыки, необходимые для собеседований, участвовать в мероприятиях, которые проходят при поддержке работодателей. Конкурсанты олимпиады «Я — профессионал» активно пользуются функционалом Центра: в этом году было 706 уникальных кандидатов, которые оставили 2 163 отклика на вакансии. Треть из них уже получили трудоустройство, многие заявки прямо сейчас проходят отбор работодателями. Значительное число компаний-партнеров олимпиады не только предлагают стажировки, но и дополнительно поддерживают дипломантов: оплачивают обучение и участие в конференциях, выплачивают денежные премии. А некоторые из них, например, ПАО «Полюс», готовы принимать заявки на стажировки от участников, которые не стали дипломантами, но проявляют интерес к компании. Эта поддержка позволяет молодым специалистам вырастать в конкурентоспособных профессионалов», — подчеркнул генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он добавил, что в этом году в пятерку самых востребованных работодателей у дипломантов олимпиады вошли СберБанк, Госкорпорация «Росатом», Банк ВТБ, BIOCAD и Ozon.

За минувший год Центр развития карьеры выпустил собственный карьерный курс и провел карьерные марафоны для студентов, в которых приняли участие 34 крупные компании. Для участников олимпиады регулярно проводились вебинары и мастер-классы с экспертами разный отраслей и другие карьерные события.

Вновь откликаться на вакансии от партнеров олимпиады дипломанты смогут в июне 2022 года. Однако в зимне-весенний период работа Центра не прекратится: его сотрудники продолжат проводить карьерные консультации и другие мероприятия, а также будут помогать студентам проходить отбор на крупные стажерские программы партнеров олимпиады.

Кроме того, в этом году олимпиада «Я — профессионал» дала старт взаимодействию с НКО и благотворительными организациями, такими как «Нужна помощь», «Вера», «Друзья», «Второе дыхание», «Собиратор», «Детские деревни — SOS», «Учитель для России» и Greenpeace России. Дипломанты «Я — профи» смогут пройти стажировки в этих организациях и не только получить важный профессиональный опыт, но и принять участие в общественно значимых инициативах.

В данный момент проводится пятый сезон олимпиады «Я — профессионал». С 10 по 26 октября пройдет дистанционный отборочный этап, об итогах которого станет известно в начале февраля 2022 года. Заключительный этап олимпиады будет проходить с середины февраля до конца апреля 2022 года. Итоги состязаний будут подведены в мае.

Дипломанты «Я — профи» получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.

Олимпиада «Я — профессионал» входит в план основных мероприятий Года науки и технологий.