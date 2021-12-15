Москва, , 12:53 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» не рассматривает возможность увольнения главного тренера команды Маркуса Гисдоля. Об этом 15 декабря заявил журналистам руководитель клуба по спорту и развитию Ларс Корнетка.

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«Конечно, после пяти поражений вопрос о доверии тренеру звучит логично, но мы не думаем об этом, потому что оцениваем ситуацию глобально», — сказал Корнетка.

Он добавил, что сейчас сложная ситуация для команды, поэтому нужно всё проанализировать и понять, что привело к такому результату.

Напомним, Гисдоль стал главным тренером «Локомотива» в октябре. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала три победы, три раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

После 18 туров чемпионата России «Локомотив» с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице. В Лиге Европы команда заняла последнее, четвёртое место в группе, набрав два очка.