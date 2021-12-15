Берлин, , 13:09 — REGNUM Полиция восточной федеральной земли Саксония начала утренний рейд в связи с открытыми угрозами, направленными в отношении премьер-министра земли Майкла Кречмера. Очевидцы утверждают, что у злоумышленников в руках находилось оружие или арбалеты. Об этом сообщило немецкое агентство DW 15 декабря.

Полиция немецкой земли Саксония провела обыски в нескольких районах Дрездена после того, как в Интернете появились угрозы в адрес премьер-министра Майкла Кречмера и других членов правительства федеральной земли.

В отчете полиции было установлено, что 130 членов движения «Dresden Offlinevernetzung» (Дрезденская автономная сеть) критикуют меры по вакцинации, а также государственную политику по сдерживанию коронавирусной инфекции. Участники группы размещали аудиосообщения, призывающие людей противостоять политикам «с применением вооруженной силы, если это необходимо».

Угрозы были направлены против Кречмера и других членов правительства Саксонии. В связи с этим дрезденская полиция обыскала пять объектов, при этом в соседнем городе Хайденау проводился еще один обыск.

Угрозы убийством, размещенные в Интернете и направленные против премьер-министра штата Кречмера, были в значительной степени связаны с потенциальными ограничениями против COVID-19, включая меры по обязательной вакцинации.

В Саксонии один из самых высоких показателей заболеваемости коронавирусом в Германии и один из самых низких показателей вакцинации.