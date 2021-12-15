Киев, , 12:51 — REGNUM На Украине с 15 декабря вступил в силу закон о применении оружия пограничниками и о других мерах воздействия и специальных средствах в соответствии с уставами украинских вооруженных сил. Об этом 15 декабря сообщается на сайте государственной пограничной службы страны.

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«Вступает в силу усовершенствованный порядок применения пограничниками средств принуждения. <…> Документом внесены основательные изменения относительно некоторых правовых порядков реализации пограничниками их функций по охране и обороне государственной границы», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что эти изменения затронут обеспечение в пределах компетенции безопасности и правопорядка в приграничных и районах на границе с «временно оккупированными территориями Украины», каковыми в Киеве называют Республики Донбасса и Крым.

Помимо того, теперь пограничники могут применять физическую силу, огнестрельное оружие и различные спецсредства при нападении на сотрудников ведомства, для защиты граждан, а также при операциях по освобождению заложников и при задержании человека, который совершил тяжкое преступление и пытается скрыться.

Также сотрудникам украинской погранслужбы разрешено применять оружие для остановки угрожающих жизни и здоровью людей транспортных средств и для уничтожения беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) четыре мины калибром 82 мм.