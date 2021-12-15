Тбилиси, 15 декабря, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Примирение между правящей партией «Грузинская мечта» и руководившей Грузии при президенте Михаиле Саакашвили партией «Единое национальное движение» (ЕНД) невозможно, пока в ЕНД остаются «преступники». Об этом заявил журналистам председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе.

Parliament.ge Ираклий Кобахидзе

Он прокомментировал призывы Саакашвили и лидеров его партии к «национальному примирению». Глава правящей партии призвал ЕНД сначала сделать первый шаг.

«Эта политическая сила и её лидеры должны признать все тяжелейшие преступления, совершенные ими, включая пытки, унижающее достоинство и бесчеловечное обращение, уступку территорий, бизнес-рэкет, которые носили систематический характер», — сказал Кобахидзе.

Напомним, в Грузии на протяжении нескольких лет наблюдается противостояние между «Мечтой» и ЕНД. Лидеры обеих партий обвиняют оппонентов в неконструктивной политике и преступлениях. Это две самые крупные политические силы в стране.