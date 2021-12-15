Уфа, , 12:58 — REGNUM Уроженца города Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа разыскивают в Башкирии по подозрению в совершении тяжкого преступления. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба МВД по региону.

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Сообщается, что мужчину 1977 года рождения заподозрили в том, что он в 2017 году совершил тяжкое преступление, предусмотренное п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ — «Ннасильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

«За помощь в розыске МВД по Республике Башкортостан объявлено вознаграждение в сумме 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

На вид мужчине славянской внешности 40−45 лет, рост 170−175 см, волосы светлые, короткие.