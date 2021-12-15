Бухарест, 15 декабря, 2021, 12:49 — ИА Регнум. На территории Румынии зарегистрированы два новых случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 15 декабря сообщил бухарестский телеканал «Digi24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По предварительным данным, заболевание было обнаружено у двух гражданок Румынии, вернувшихся на родину из Лондона.

«Вероятно, эти женщины непосредственно общались в Великобритании с носителями коронавирусной инфекции», — отметил директор Национального института инфекционных заболеваний «Матей Балш» в Бухаресте Адриан Маринеску.

Согласно официальной информации, обе пострадавшие госпитализированы, угрозы для их жизней нет.

Ранее в Румынии были подтверждено 10 случаев заражения штаммом «Омикрон». Как утверждают специалисты, новый этап распространения инфекции в стране начнется после Рождественских и новогодних праздников.