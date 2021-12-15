Амман, , 13:04 — REGNUM На границе между Израилем и Иорданией произошла перестрелка. Как сообщает издание Walla, иорданский военнослужащий открыл огонь по израильским военным в районе, где соприкасаются границы Израиля, Иордании и Сирии, так называемого — «треугольника Вани-Калид».

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В релизе, распространённом армией обороны Израиля, сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. В свою очередь, министерство обороны Иордании опровергло сообщения израильской стороны о перестрелке на границе.

Официальный представитель ведомства заявил, что солдаты, находящиеся в районе «иордано-сирийско-израильского треугольника» открыли огонь по группе контрабандистов и не стреляли в сторону израильских военных.

«В этот момент израильский патруль двигался по противоположной стороне границы. И он продолжил движение после того, как иорданская армия предотвратила попытку пересечения границы контрабандистами», — сообщили в минобороны Иордании.