Москва, , 12:47 — REGNUM

Крупнейшие пляжи страны решили объединиться в Ассоциацию пляжей России, чтобы совместно работать над совершенствованием законодательства и развития туристической инфраструктуры. Совместная работа представителей пляжного сектора позволит повысить качество отдыха в стране и активнее обмениваться успешным опытом. Ассоциацию пляжей России возглавила Алина Нестерова, которая представляет Массандровский пляж в Крыму. Объединение профессионального сообщества уже поддержали в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства.

Пляжи Марина Каширская, ИА REGNUM

«Одна из ключевых составляющих качественного отдыха туриста — пляжная территория. Туристы говорят и пишут в социальных сетях, что оборудованных пляжей не так много на курортах, поэтому важно форсировать данное развитие и использовать успешный опыт различных регионов. Все мы заинтересованы, чтобы пляж и его работа воспринималась более комплексно, а значит для туристов нужно формировать соответствующий продукт и услуги. Также нам важно с коллегами поработать и с законодательными пробелами, которые органы местного самоуправления часто трактуют в свою пользу, что блокирует приход новых инвестиций в развитие территорий. Мы готовы к диалогу со всеми профильными органами власти и общественными объединениями, все это позволит сделать наши пляжи удобными для отдыхающих», — заявила Алина Нестерова, председатель Ассоциации пляжей России.

В четверг, 16 декабря комиссия по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты России проведет обсуждение будущего пляжного сезона и ключевых проблем в работе пляжей страны, а также будут подведены итоги пляжного сезона 2020 года (подтопления, запреты купания и т.д.). В рамках экспертной встречи пройдет обсуждение текущей работы пляжных территорий Республики Крым и Краснодарского края, других регионов, будут рассмотрены возможности муниципалитетов по комплексному развитию данных территорий, снятие бюрократической нагрузки с частных пляжей, которые вкладывают средства в развитие.

К участию в экспертной встрече приглашены представители профильных министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы и законодательных собраний регионов, эксперты и представители общественных организаций.