В ОП РФ пройдет обсуждение будущего пляжного сезона
Москва, 15 декабря, 2021, 12:47 — ИА Регнум.
Крупнейшие пляжи страны решили объединиться в Ассоциацию пляжей России, чтобы совместно работать над совершенствованием законодательства и развития туристической инфраструктуры. Совместная работа представителей пляжного сектора позволит повысить качество отдыха в стране и активнее обмениваться успешным опытом. Ассоциацию пляжей России возглавила Алина Нестерова, которая представляет Массандровский пляж в Крыму. Объединение профессионального сообщества уже поддержали в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства.
В четверг, 16 декабря комиссия по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты России проведет обсуждение будущего пляжного сезона и ключевых проблем в работе пляжей страны, а также будут подведены итоги пляжного сезона 2020 года (подтопления, запреты купания и т.д.). В рамках экспертной встречи пройдет обсуждение текущей работы пляжных территорий Республики Крым и Краснодарского края, других регионов, будут рассмотрены возможности муниципалитетов по комплексному развитию данных территорий, снятие бюрократической нагрузки с частных пляжей, которые вкладывают средства в развитие.
К участию в экспертной встрече приглашены представители профильных министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы и законодательных собраний регионов, эксперты и представители общественных организаций.