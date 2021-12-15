Москва, , 12:52 — REGNUM Новый штамм коронавируса «Омикрон» могли создать специально, чтобы «свернуть» пандемию COVID-19. Об этом вирусолог Пётр Чумаков заявил в интервью «Радио России».

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По словам Чумакова, член-корреспондента РАН, заведующего лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, для создания штамма «Омикрон» некие специалисты собрали все известные мутации, которые возникли при эволюции коронавируса.

«Я считаю, что это так. Что это англичане. Решили прекратить сейчас пандемию, потому что сейчас настала пора решительных каких-то изменений в мире», — сказал Чумаков.

Он добавил, что создатели штамма добавили вставку из трёх аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса. Её независимое появление в этом штамме невозможно объяснить.

Учёный предположил, что штамм специально создан «супер ослабленным», так как настал момент, чтобы по каким-то политическим соображениям «быстренько завернуть пандемию».

Как сообщало ИА REGNUM, штамм «Омикрон» в ноябре выявили на юге Африки. Специалисты Роспотребнадзора направлены в ЮАР для исследований этого штамма.

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