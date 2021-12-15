Гонконг, Китай, 15 декабря, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Гонконге спасатели завершили эвакуацию из горящего торгового центра, число госпитализированных увеличилось до 14, сообщает новостной портал HK01.

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«Полиция сообщила, что число госпитализированных возросло до 14 человек — 13 женщин и один мужчина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего были были эвакуированы более 1,2 тыс. Человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гонконге на крыше горящего 38-этажного Всемирного торгового центра оказались заблокированы около 300 человек.

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