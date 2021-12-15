Элиста, 15 декабря, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Жительница Астраханской области названа предполагаемым виновником дорожной аварии, в результате которой погибли семь человек, в том числе двухлетний ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 15 декабря.

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Предположительно, 45-летняя водитель Toyota Vitz (жительница Астраханской области) на трассе Р-216 Астрахань — Ставрополь выехала на встречную полосу и столкнулась со встречным Hyundai Solaris, за рулём которого находился 38-летний житель Юстинского района.

Жертвами ДТП стали водитель и ребёнок (отец и двухлетняя дочь), а также водитель и четверо пассажиров Toyota Vitz. В больницу доставлены трое пассажиров Hyundai Solaris.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».