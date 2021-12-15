Красноярск, 15 декабря, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Следователи в Красноярске завершили расследование в отношении организатора преступной группы по уголовному делу о получении взяток экс-сотрудниками полиции от водителей. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 декабря в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Завершено расследование дела против бывшего участкового уполномоченного ОУУПиДН ОП № 11 МУ МВД России «Красноярское». Мужчина, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, обвиняется в совершении семи эпизодов преступления, предусмотренного п. а ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки организованной группой в значительном размере»).

По данным следствия, с января по ноябрь 2019 года пятеро участников организованной группы получали взятки в сумме от 50 до 80 тысяч рублей от водителей. Последние управляли автомобилями в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, отказывались от прохождения медосвидетельствования, но хотели при этом избежать административной ответственности.

Информацию об указанных водителях участковый уполномоченный получал от одного из участников группы. Затем эти сведения передавалась сотрудникам ГИБДД, состоящим в организованной группе. Они останавливали автомобили под управлением указанных водителей.

Полученные от водителей деньги делились между всеми членами организованной группы.

В преступную группу входило пять участников. Четверо из них на момент совершения преступлений были сотрудниками разных подразделений полиции Красноярского края. Всего установлено семь эпизодов преступной деятельности.

Фигурантам в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Преступную деятельность помогли выявить сотрудники УФСБ в ходе расследования уголовного дела против 15 бывших сотрудников краевой полиции по обвинению в получении взяток за беспрепятственный проезд грузовых транспортных средств по территории Красноярска и края. Это уголовное дело сейчас находится в производстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае двое сотрудников Госавтоинспекции задержаны по подозрению во взяточничестве.

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