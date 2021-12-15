Ярославль, 15 декабря 2021, 12:47 — REGNUM В Ярославле водитель автобуса сбил стоявшую на остановке 16-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.
Авария произошла на остановке «площадь Юности» в Ярославле. Как отметили в полиции, дорога в момент ДТП была скользкой.
Позднее водителя нашли сотрудники ДПС. Им оказался 44-летний житель Ярославля. Сейчас в отношении него вынесено определение о возбуждении дела за то, что он скрылся с места ДТП. За это законом предусмотрена санкция в видео лишения прав от года до полутора лет, либо арест на 15 суток.