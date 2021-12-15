Ярославль, 15 декабря, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Ярославле водитель автобуса сбил стоявшую на остановке 16-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Момент столкновения автобуса с девушкой

Авария произошла на остановке «площадь Юности» в Ярославле. Как отметили в полиции, дорога в момент ДТП была скользкой.

«14 декабря около 7.50 в Ярославле на улице Свободы произошло ДТП: водитель маршрутного автобуса «ПАЗ» не справился с управлением, совершил выезд на тротуар и сбил стоявшую вблизи остановки общественного транспорта «площадь Юности» девушку 2005 года рождения, которая позже с ушибами обратилась за медпомощью. Водитель с места ДТП уехал. Других пострадавших нет», — пояснили в пресс-службе ярославской полиции.

Позднее водителя нашли сотрудники ДПС. Им оказался 44-летний житель Ярославля. Сейчас в отношении него вынесено определение о возбуждении дела за то, что он скрылся с места ДТП. За это законом предусмотрена санкция в видео лишения прав от года до полутора лет, либо арест на 15 суток.