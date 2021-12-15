Ульяновск, , 12:42 — REGNUM В Ульяновской области число победивших коронавирус превысило количество вновь выявленных случаев заражения. Это следует из обновлённой статистики оперштаба РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сведениям на 15 декабря, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 116 217 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки заболели 304 человека.

Выздоровели 111 688 жителей, что составляет 96,1% от числа заразившихся. Из них за последние сутки победили коронавирус 430 человек.

Напомним, жертвами пандемии в Ульяновской области стали 3578 человек, что составляет 3,08% от числа заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновскую область передано почти 777 тыс. доз вакцин от ковида. Прививку сделали свыше 598 тыс. жителей, что составляет 75,4% от плана.

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