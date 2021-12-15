Москва, , 12:41 — REGNUM За последние сутки от коронавирусной инфекции и её последствий в Москве скончались 87 человек, сообщили 15 декабря в оперативном штабе столицы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее в городе умерли 89 заболевших. Общее число летальных исходов за период пандемии коронавируса в столице достигло 35 558.

Московские врачи выписали по выздоровлению за сутки 3066 ковид-пациентов, общее число перенёсших болезнь достигло 1 822 086.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки число выявленных в Москве заражений коронавирусом увеличилось на 2459 случаев.