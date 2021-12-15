Кострома, , 12:45 — REGNUM Фигура Снегурочки, установленная в Костроме к новогодним праздникам, стала объектом шуток со стороны телеведущего Ивана Урганта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фигура Снегурочки днём и ночью

Напомним, впервые арт-объект появился в областном центре в конце 2019 года. Горожане назвали её «сестрой-близняшкой» нововоронежской Алёнки из-за «странного» и «угрожающего» выражения лица. Несмотря на неоднозначные отзывы костромичей, фигуру решили не убирать и переставили на новое место возле моста через Волгу.

«В Костроме к праздникам в очередной раз установили статую Снегурочки, её горожане прозвали самой уродливой в России. Я не знаю, что не понравилось местным жителям… Когда такая скульптура стоит на улице, становится меньше пьющих и больше верующих» , — сказал юморист в эфире своего шоу «Вечерний Ургант» 14 декабря.

Администрация Костромы не считает Снегурочку антиэстетичной. Директор учреждения «Служба муниципального заказа по ЖКХ» Андрей Шилин отметил, что в вечернее время композиция «смотрится неплохо» и анонсировал обновление фигуры. В следующем году техники заменят подсветку и заново покрасят арт-объект. Станет ли после этих процедур Снегурочка больше нравиться людям — неизвестно.

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