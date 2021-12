Лос-Анджелес, США, , 16:24 — REGNUM Американская инди-рок группа Best Coast выпустила новую песню Leading, которая войдет в качестве бонус-трека в расширенное издание их прошлогоднего альбома Always Tomorrow. Об этом 15 декабря информирует портал The Line Of Best Fit.

Музыка

Leading — это первый новый материал группы с момент выхода юбилейного издания сингла Boyfriend в июне 2021 года. Новая песня была записана вместе с группой The Linda Lindas. В официальном видео, выпущенном на YouTube-канале группы, говорится: «Leading — это попытка обрести надежду во время апокалипсиса с бэк-вокалом от наших любимых The Linda Lindas».

Альбом Always Tommorow вышел в феврале 2021 года и смог добраться до 37 места в чарте «Лучших альбомов по продажам» американского журнала Billboard. Его расширенное издание выйдет 7 января 2022 года.

