Москва, , 00:35 — REGNUM В рейтинге самых бесполезных покупок 2021 года первое место заняла одежда и обувь. 7% жителей России, повинуясь внезапному импульсу, совершили ненужные приобретения вроде панам, кроссовок, комбинезонов, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Покупку бытовой техники (блинниц, капучинаторов, роботов-пылесосов) сочли бесполезной 4% опрошенных. По 2% назвали бесполезным приобретение косметики и парфюмерии, автомобиля и телефона.

Еще по 1% опрошенных назвали бесполезным приобретение медицинских масок, абонемента в тренажерный зал, спортивных гаджетов, газет, наушников, когтеточки, онлайн-курсов, электросамокатов и др. (19%).

Женщины чаще мужчин сожалеют о приобретении ненужной одежды и обуви, бытовой техники и косметики. Мужчины же чаще называли ненужной покупку автомобиля, телефона и девайсов.

Опрос проведен 6—14 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 388 населенных пунктах.

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