Джакарта, , 12:36 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что после землетрясения магнитудой 7,4 у побережья острова Флорес произошло более 290 афтершоков, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение Zeml.info

До сих пор национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий объявило, что в результате землетрясения семь человек получили ранения и сотни домов были повреждены.

В результате землетрясения разрушенными оказались 346 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,4, произошедшее вблизи от побережья Индонезии, причинило крупный ущерб жилым постройкам в провинции Южный Сулавеси.

Подробнее в материале: В Индонезии более 200 домов повреждены землетрясением