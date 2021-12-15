Москва, , 12:35 — REGNUM В настоящее время ведется проработка механизма выдачи сертификатов по результатам теста на антитела к COVID-19 и сдачи самих тестов. Об этом 15 декабря сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко Council.gov.ru

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«Предложения в целом по условиям выдачи сертификатов о вакцинации и перенесённом заболевании были озвучены. Конкретные механизмы сейчас прорабатываются», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что из числа прошедших полную вакцинацию от COVID-19 жителей России 3,9% заражаются коронавирусом.