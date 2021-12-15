Чита, 15 декабря, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 15 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 92 670 (+218 за минувшие сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 79 494 пациента (+352 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2049 человек (+8 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 145 находятся в тяжёлом состоянии (-8 за сутки), 41 пациент подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-13 за сутки).

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