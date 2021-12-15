Москва, , 12:34 — REGNUM Российская фигуристка Дарья Усачёва пропустит чемпионат России. Об этом 15 декабря сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Фигурное катание

«Дарья Усачёва точно не примет участия в чемпионате России», — приводит слова Когана «Чемпионат».

Он отметил, что Усачёва лечится от травмы, её восстановление проходит в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Чемпионат России пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Турнир является отборочным на Олимпийские игры в Пекине.

Напомним, 12 ноября Усачёва получила травму ноги на разминке перед выступлением на Гран-при Японии.

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