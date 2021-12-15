Москва, 15 декабря, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Российская фигуристка Дарья Усачёва пропустит чемпионат России. Об этом 15 декабря сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Фигурное катание

«Дарья Усачёва точно не примет участия в чемпионате России», — приводит слова Когана «Чемпионат».

Он отметил, что Усачёва лечится от травмы, её восстановление проходит в соответствии с медицинскими рекомендациями.

Чемпионат России пройдёт в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Турнир является отборочным на Олимпийские игры в Пекине.

Напомним, 12 ноября Усачёва получила травму ноги на разминке перед выступлением на Гран-при Японии.