Сараево, , 17:52 — REGNUM Боснии и Герцеговине не угрожает новая война. Такое мнение высказал член президиума БиГ от сербов Милорад Додик 14 декабря после встречи со спецпредставителем премьер-министра Великобритании по Балканам Стюартом Пичем.

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«Я высказал мнение, что в БиГ нет вызовов, связанных с войной, и что истерика, которая по этому поводу поднимается, абсолютно не нужна», — процитировало агентство «Бета» слова Додика.

Республика Сербская намерена действовать в соответствии с конституцией, но сербскую автономию необходимо уважать, так как в противном «невозможно будет продвигаться дальше», добавил Додик.

Напомним, что ранее парламент Республики Сербской принял ряд законов о возвращении автономии полномочий, которые принадлежат ей в соответствии с Дейтонским соглашением, но позже были у нее изъяты решениями верховных представителей международного сообщества в БиГ.