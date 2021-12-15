Москва, , 12:32 — REGNUM Заметное сокращение мировой добычи нефти займет не одно десятилетие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 декабря заявил директор центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

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«Нефть уже четверть века утрачивает позицию главного энергетического товара, уступив пальму первенства природному газу, а теперь испытывая давление со стороны ВИЭ, — сказал Понкратов. — Также сокращается спрос на нефть как сырье для производства топлива под влиянием следующих тенденций: повышение экономичности современных двигателей внутреннего сгорания и расширения доли транспорта, работающего на электричестве и сжиженном газе».

Но, как подчеркнул Понкратов, спрос на нефть поддерживается со стороны нефтехимии, так как нефть является базовым сырьем для многотоннажного производства мономеров и ароматических углеводородов.

«Поэтому заметное сокращение добычи нефти займет не одно десятилетие», — сказала эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что до 2030 года сокращение добычи нефти не превысит 15% от достигнутых показателей.

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