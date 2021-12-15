Ставрополь, 15 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Вынесен приговор организаторам протестов в Ингушетии. Обвиняемые, собравшие народ на митинги протеста против установления административных границ между Ингушетией и Чечней, которые закончились потасовками с силовиками, получили реальные сроки лишения свободы. Им были предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в организации или участии в экстремистском сообществе и организации применения насилия в отношении представителей власти.

Pixabay.com Акция протеста

Кисловодский городской суд в Ставропольском крае признал пятерых фигурантов дела виновными по всем обвинениям и назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 7,5 года до девяти лет.

Так, по девять лет получили Маслаг Ужахов, Ахмед Барахоев и Муса Мальсагов, восемь лет присудили Исмаилу Нальгиеву и семь с половиной лет получила Зарифа Саутиева.

Напомним, в летом 2018 года главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об установлении административных границ между регионами. Однако у этого решения оказалось множество противников в Ингушетии, они требовали отмены документа, выведя народ на протестные акции. Во время одной из них, 26 марта 2019 года, несколько силовиков, пытавшихся освободить площадь от митингующих, получили ранения.

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