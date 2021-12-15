Стокгольм, , 12:54 — REGNUM Партия «Умеренных» намерена отменить налог на электроэнергию для граждан Швеции. Согласно расчетам политиков, шведским домохозяйствам эта мера поможет сэкономить 1500−2000 крон в месяц. Об этом 14 декабря в ходе пресс-конференции заявила представитель партии по вопросам политики и экономики Элизабет Свантессон.

Света нет Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы хотим, чтобы все домохозяйства получили компенсацию за плохо проводимую политику [правительства]», — заявила Свантессон.

По различным оценкам, зимой правительство Швеции получит около семи миллиардов крон дополнительных доходов от НДС, когда цена на электроэнергию будет повышена. В свою очередь «Умеренные» предлагают вернуть деньги домохозяйствам в январе-феврале следующего года.

«Я думаю, что в риксдаге существует большая поддержка для данной меры», — добавила Свантессон.