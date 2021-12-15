Вологда, , 12:30 — REGNUM За последние сутки в Вологодской области жертвами коронавирусной инфекции стали 12 человек, сообщает оперштаб.

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Всего с начала пандемии от ковида умер 2771 житель Вологодчины. По данным штаба, 14 декабря в регионе инфекцию подтвердили у 337 человек. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 выросло до 95 523.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области для зараженных «Омикроном» откроют отдельные обсерваторы.