Йошкар-Ола, , 12:30 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались шесть человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Аппараты ИВЛ (сс) Денис Гришкин. mos.ru

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Накануне в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 888 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 декабря в регионе выявили 114 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 118 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 28 114 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 4184 человека.

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