Стокгольм, , 12:46 — REGNUM Владельцы 35 собак, проживающие в Норрботтене (север Швеции), уехали за границу и оставили собак на улице в условиях суровой зимы. Когда местные социальный службы приехали по адресу их проживания, они обнаружили голодных собак, будки, загаженные фекалиями, и замерзших щенков. Об вопиющем случае 14 декабря сообщил телеканал SVT.

Щенок Winsker

6 декабря представители окружного административного совета нанесли неожиданный визит по одному из адресов, бывших у них на заметке. Отмечается, что в момент инспекции на улице было минус 19 градусов, а накануне ночью столбики термометров опускались до минус 29 градусов.

На месте инспекторы обнаружили 35 собак, 32 взрослых собаки и два щенка, которые постоянно находились на открытом воздухе во дворе. Единственной их защитой от холода были неотапливаемые будки.