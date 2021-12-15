Москва, 15 декабря 2021, 12:29 — REGNUM Комитет Госдумы по труду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о праве автомобилей инвалидов на бесплатную парковку — причём, не только на местах со специальной разметкой, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.
«Мы предложили разрешить инвалидам бесплатно пользоваться любыми местами для парковки там, где такие места предусмотрены конфигурацией дорожно-уличной сети», — отметил один из авторов инициативы глава комитета Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) в телеграм-канале.
Проблема действительно существует, отметил депутат.
«Нередко немногочисленные места для инвалидов на парковках бывают уже заняты, а любая попытка водителя с инвалидностью оставить машину на парковочном пространстве без спецразметки оборачивается штрафом как за неоплаченную парковку», — указал парламентарий.
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