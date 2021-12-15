Москва, , 12:29 — REGNUM Комитет Госдумы по труду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о праве автомобилей инвалидов на бесплатную парковку — причём, не только на местах со специальной разметкой, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Парковка для инвалидов

«Мы предложили разрешить инвалидам бесплатно пользоваться любыми местами для парковки там, где такие места предусмотрены конфигурацией дорожно-уличной сети», — отметил один из авторов инициативы глава комитета Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) в телеграм-канале.

Проблема действительно существует, отметил депутат.

«Нередко немногочисленные места для инвалидов на парковках бывают уже заняты, а любая попытка водителя с инвалидностью оставить машину на парковочном пространстве без спецразметки оборачивается штрафом как за неоплаченную парковку», — указал парламентарий.

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