Санкт-Петербург, 15 декабря, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит коллективный административный иск группы граждан к Смольному о признании недействующим ряда пунктов постановления правительства города о мерах по противодействию коронавирусу. В частности, истцы требуют отменить решение о контроле QR-кодов в целом ряде общественных мест, действующее с конца октября 2021 года. Об этом иске 15 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код

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Исковое заявление граждан принято к производству. Как пояснили в суде, истцы пытаются оспорить решение администрации Северной столицы о запретах: работы предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00 мск; размещения в пансионатах, курортах и других местах отдыха без ПЦР-теста, либо QR-кода о перенесенном ковиде или вакцинации; проведения массовых мероприятий численностью более 40 человек.

Также петербуржцы пытаются через суд отменить обязательное получение QR-кода предприятиями общепита, учреждениями розничной торговли. А также отменить доступ граждан в музеи, театры, концертные залы и другие культурные учреждения по QR-кодам о перенесенном заболевании или вакцинации. Кроме того, авторы иска просят отменить обязательный перевод до 31 января 2022 года работников старше 60 лет на «удаленку».

Данные запреты истцы требуют признать противоречащими Конституции РФ, ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», ФЗ «О физической культуре и спорте РФ», ФЗ «О персональных данных», ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», пояснили в ОПС.

«Как сообщили наши коллеги из пресс-служб судов других субъектов РФ, подобные иски рассматривались или находятся в производстве в Чувашии, Архангельске, Забайкальском крае, Пензе, Свердловской области», — подытожили в судебной пресс-службе.

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Напомним, согласно действующей редакции постановления Смольного, с 27 декабря 2021 года контроль QR-кодов должен начать действовать в непродовольственной торговле и общепите, однако представители бизнеса уже обратились к властям с просьбой перенести отложить введение этой меры до принятия соответствующего федерального закона.