Москва, 15 декабря, 2021, 12:29 — ИА Регнум. На первом месте самых бесполезных покупок в 2021 году — одежда и обувь. Купили ненужные вещи в виде панам, кроссовок, комбинезонов 7% жителей России. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

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На втором месте — бытовая техника, покупку блинниц, капучинаторов, роботов-пылесосов сочли бесполезной 4%. На третьем месте среди бесполезных приобретений — косметика, парфюмерия, автомобиля и новый смартфон (по 2%).

Также ненужными приобретениями опрошенные назвали медицинские маски, абонемент в тренажерный зал, спортгаджеты, газеты, наушники, телевизоры, парики, пепельницы и др. (по 1%). При этом 44% заявили, что не делали бесполезных покупок в 2021 году.

Опрос проведен 6—14 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 388 населенных пунктах.

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