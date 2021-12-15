Рязань, 15 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. На строительство и ремонт региональных и муниципальных дорог Рязанская область получит дополнительно свыше миллиарда рублей из федерального бюджета, сообщили ИА REGNUM 15 декабря в пресс-службе правительства региона.

Admkrai.krasnodar.ru Ремонт дорог

Средства направят в область в виде межбюджетных трансфертов в течение двух лет, траншами по 591,526 млн рублей. По словам губернатора Николая Любимова, к 2026 году в соответствие с нормативными требованиями будет приведено не менее пяти тысяч км автодорог регионального и межмуниципального значения, 85% дорог областного центра.

Решение о выделении средств принято комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.