Ростов-на-Дону, 15 декабря, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону утвердили проект застройки территории рядом со стадионом «Ростов Арена» на левом берегу Дона. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Застройка

«Комиссия, в состав которой входят заслуженные архитекторы, специалисты департаментов, депутаты городской думы рекомендовала администрации города утвердить проект планировки и межевания территории. Проект также поддержали эксперты, экологи и общественность. 92% участников общественных обсуждений одобрили проект застройки», — написал Логвиненко в Instagram.

На территории запланировано строительство жилых высоток, детских садов, школы, поликлиники, а также станции канатной дороги через реку Дон. Район «станет эталоном развития города в будущем», уверен сити-менеджер.

ИА REGNUM сообщало, что в мае 2021 года власти Ростова-на-Дону выдали разрешение на застройку территории рядом со стадионом «Ростов Арена» на левом берегу Дона. Проект планировки и межевания на участке площадью 40,8 га выполнит компания «ЮгСтройИнвест-Дон».