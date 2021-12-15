Стокгольм, , 12:43 — REGNUM 14 декабря сообщалось, что в ноябре в Швеции была зафиксирована самая высокая инфляция за последние 28 лет —3,6%, что намного превышает целевой показатель Риксбанка Швеции в размере 2%. Однако, похоже, что руководство регулятора, не торопиться с принятием новых мер, а «уходит с миром на рождественские каникулы». Об этом в своей статье написала экономический обозреватель телеканала SVT Кристина Лагерстрём.

Стокгольм, Швеция

«Заоблачная инфляция превышает оценки Риксбанка … И все должно говорить в пользу панического торможения.

Целевой показатель инфляции Риксбанка означает, что Риксбанк должен поднять процентную ставку, чтобы противодействовать инфляции, если она окажется выше 2%. Так что пора волноваться, если вы взяли большие ипотечные кредиты.

Но руководство Риксбанка, похоже, уходит в рождественский отпуск с миром. А мы, простые смертные, можем сосредоточиться на подсчете счетов за свет, когда будем втыкать в розетку елочную гирлянду, и не сможем выплатить ипотеку. Или как?» — написала журналистка.