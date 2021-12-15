Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 15 декабря приняло во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение официальной территории парка Малиновка на востоке города с 14,42 до 16,3013 га.

Парк Малиновка (скриншот панорамы сервиса «Яндекс. карты") Yandex.ru/maps

Напомним, ранее на этой спорной территории планировалось сооружение большого храмового комплекса РПЦ, против чего несколько лет подряд выступали местные жители. В 2018 году их поддержали в Смольном, однако только после избрания нового состава Заксобрания Петербурга в 2021 году был поставлен на голосование соответствующий документ «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования» (ЗНОП).

«Теперь в этой проблеме будет поставлена точка. Площадь парка увеличится почти на два гектара», — отметил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

В тоже время, как отмечает издание «Закс.ру», депутат Ирина Иванова (КПРФ) предложила также включить в состав ЗНОП участок, который ранее вывели из состава Удельного парка для строительства автотрассы М7. Однако за эту поправку проголосовали только 18 депутатов, что недостаточно для принятия.

Читайте ранее в этом сюжете: Заксобрание Петербурга защитит парк Малиновка от застройки