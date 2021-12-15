Донецк, 15 декабря 2021, 12:34 — REGNUM Поставки колбасных изделий Енакиевского мясокомбината в Россию ожидаются в ближайшее время. Об этом заявил главный ветеринарный инспектор Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Савельев, сообщает 15 декабря Донецкое агентство новостей.

Мясокомбинат
Мясокомбинат
Donland.ru

По его словам, ранее власти республики провели переговоры с Россельхознадзором по поводу поставок колбасных изделий. Такие изделия сейчас проходят заключительные исследования перед отправкой.

«У нас есть Енакиевский мясокомбинат, который, мы надеемся, в ближайшее время уже сделает первую поставку в РФ», — сказал Савельев.

Соглашения о сотрудничестве 14 декабря заключили некоторые предприятия России, Донецкой и Луганской Народных Республик. Это произошло на рабочей встрече «Перспективы углубления экономической интеграции России и Донбасса». Среди соглашений — договорённость о ежемесячных поставках в Крым из республик Донбасса почти 2 тыс. тонн пшеницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке населения республик Донбасса. Он поручил правительству принять меры, облегчающие товарам из ДНР и ЛНР доступ на российский рынок.

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