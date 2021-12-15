Донецк, , 12:34 — REGNUM Поставки колбасных изделий Енакиевского мясокомбината в Россию ожидаются в ближайшее время. Об этом заявил главный ветеринарный инспектор Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Савельев, сообщает 15 декабря Донецкое агентство новостей.

Мясокомбинат Donland.ru

По его словам, ранее власти республики провели переговоры с Россельхознадзором по поводу поставок колбасных изделий. Такие изделия сейчас проходят заключительные исследования перед отправкой.

«У нас есть Енакиевский мясокомбинат, который, мы надеемся, в ближайшее время уже сделает первую поставку в РФ», — сказал Савельев.

Соглашения о сотрудничестве 14 декабря заключили некоторые предприятия России, Донецкой и Луганской Народных Республик. Это произошло на рабочей встрече «Перспективы углубления экономической интеграции России и Донбасса». Среди соглашений — договорённость о ежемесячных поставках в Крым из республик Донбасса почти 2 тыс. тонн пшеницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке населения республик Донбасса. Он поручил правительству принять меры, облегчающие товарам из ДНР и ЛНР доступ на российский рынок.

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