Стокгольм, 15 декабря, 2021, 12:39 — ИА Регнум. За последнюю неделю давление на систему национального здравоохранения Швеции заметно усилилось, оно резко выросло за счет поступления в больничные палаты новых ковид-пациентов. Об этом 14 декабря сообщили в ходе пресс-конференции представители Агентства общественного здравоохранения, сообщает телеканал SVT.

Anders Sikvall Флаг Швеции

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В настоящее время в стационаре проходят лечение 395 пациентов с диагнозом COVID-19, в прошлый понедельник, 7 декабря, их было 307. В отделении интенсивной терапии сейчас проходят лечение 74 пациента. Неделю назад их было 47. Как сообщает новостное агентство TT, самый стремительный рост пришелся на 11 и 12 декабря.

В комментарии газете Aftonbladet генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк Виселл заявила, что рост числа пациентов с COVID-19, как и зараженных коронавирусом наблюдается с низких уровней. Однако если эпидемиологической фон будет ухудшаться, ведомство рекомендует правительству ввести новые ограничения.