Пермь, , 12:23 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявили 661 случай заражения коронавирусом, что на четыре меньше предыдущего суточного показателя. Об этом сообщает 14 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Стоит отметить, что заболеваемость COVID-19 идет на спад. Второй день подряд выявляют менее 670 фактов заражения за сутки.

На сегодняшний день в больницах находятся 2262 пациента, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Состояние 283 человек, в том числе 14 вакцинированных, оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 112 пациентов.

С начала пандемии зарегистрировано в Прикамье 151 038 носителей коронавируса. Выздоровели 130 310 пермяков. По причине COVID-19 скончались 7169 человек, в том числе 17 — за последние сутки.