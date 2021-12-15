Саранск, , 12:23 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Медицинский работник у аппарата ИВЛ Mos.ru

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также четыре летальных случая.

Умерли три женщины в возрасте от 65 до 80 лет и 83-летний мужчина.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 962 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 декабря в регионе выявили 129 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 133 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 38 838 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5626 человек.

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