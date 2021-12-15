Чебоксары, , 12:23 — REGNUM В Чувашии чуть снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и зафиксированы новые летальные исходы от ковида. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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По данным на 15 декабря, в Чувашии официально подтверждено ещё 132 случая заражения коронавирусом, что на три меньше, чем было ранее двое суток подряд. За месяц, с 16 ноября по 15 декабря, число выявляемых случаев заражения снизилось со 173 в сутки до 132.

С начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 45 080 случаев заражения SARS-CoV-2, из них 39 382 жителя выздоровели, что составляет 87,36% от общего числа заболевших. В том числе за последние сутки вылечились 115 человек.

От осложнений, вызванных ковидом, умерли 3586 жителей, из них за последние сутки — 18.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия отмечена в числе девяти регионов с устойчивой тенденцией к снижению общей смертности, а также среди восьми регионов с низкой долей пациентов на амбулаторном лечении. Согласно рекомендации Минздрава России, пациенты старше 60 лет должны находиться на стационарном лечении, под особым наблюдением.