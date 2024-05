Портленд, США, 15 декабря, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Бывшая вокалистка американской синтипоп-группы Chromatics Рут Раделет выпустила свою первую сольную работу после распада коллектива. Об этом 15 декабря информирует портал The Line Of Best Fit.

(сс) StockSnap Музыка

39-летняя исполнительница представила сольный кавер на песню Twilight американского инди-фолк певца Эллиотта Смита. Оригинальная версия песни вышла в 2004 году на альбоме From A Basement On The Hill и стала главным хитом пластинки, собрав на момент написания новости более 12 миллионов прослушиваний на платформе Spotify. «Проведя свою юность в Портленде, я не могла не поддаться влиянию Эллиота Смита — его музыка была там в моде», — рассказывает Раделет. «Я до сих пор испытываю что-то вроде ностальгии по тому времени каждый раз, когда слышу одну из его песен. Свою музыку я навсегда связала с дождливой погодой и суровым, маленьким городком, в котором я жила».

Сингл Раделет стал частью серии каверов от лейбла Kill Rock Stars, выпущенной в честь его 30-летия. В каталоге звукозаписывающей компании числятся такие исполнители, как Эллиотт Смит, Xiu Xiu, Deerhoof и Unwound.